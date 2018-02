Buss punkterte i morgenrushet

Det melder Vest politidistrikt klokken 07.45:

«Buss med punktering. Litt redusert fremkommelighet. Bilberger på vei»

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Stein-Rune Halleraker, forteller at bussen sperrer veien delvis.

– Det er kun småbiler som kommer forbi for øyeblikket, sier han.

Trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen, Marianne Hove, opplyser klokken 08.55 at de ikke har melding om at bussen er fjernet ennå.

– Det er nok en del køer i området, legger hun til.

Like etterpå opplyser vegvesenet at bussen er fjernet og at trafikken skal gå som normalt.