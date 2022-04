Ønsker dobbelt så stor plass for å produsere vindmøller

Hanøytangen AS søker om utvidelse av industriområdet. Sier kommunen ja kan industriområdet på Hanøytangen bli dobbelt så stort.

Hanøytangen AS ønsker at rundt 285 mål på Vardaneset blir omgjort til industriområde. Utvidelsen tilsvarer et område på rundt 47 fotballbaner.