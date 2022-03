Måtte flykte fra krigen. Torsdag kom familien til Anna trygt til Erdal

I 10 dager har Anna Stenfeldt ventet på sin søster, mormor og sine to nevøer. Torsdag kom de endelig til Erdal.

– De har hatt en lang og vanskelig tur hit. Nå er både vi og dem glade for at de har kommet seg frem, og at alle er friske, forteller Anna Stenfeldt.