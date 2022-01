Begge kjedene er ønsket til Askøy, dette svarer de

Handlende på Askøy ønsker flere butikker og restauranter. Kjøpesentrene mener kundene har helt rett, men det er flere hindringer i veien.

Støtten om lokal handel har aldri stått så sterkt som de to siste årene. Men til tross for at kjøpesentrene på Askøy tjener gode penger er ikke kundene fornøyde. De ønsker flere butikker og restauranter.

I kommentarfeltet til AV er en rekke aktører blitt trukket frem. Spisesteder som Egon, Olivia og Zupperia er blant disse, men også Coop Obs, Hennes & Mauritz, XXL, Biltema og Clas Ohlsson.