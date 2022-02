Hågen blir overlege på legevakten – slutter som fastlege

– Jeg har vært i 20 år i jobben som fastlege, og da var dette en mulighet jeg ville ta.

I fjor høst ble det kjent at Askøy skulle ansette legevaktsoverlege for første gang. Årsaken til satsingen er at fastlegene som bemanner legevakten skal få så gode rammevilkår som mulig.

Mannen som skal ta fatt på oppgaven med å organisere legevakten enda bedre er Hågen Lexander (48).