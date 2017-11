Sjekk den buketten med glattbarberte Askøy-menn! Nå skal barten gro...

Fakta: Movember Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse, med særlig fokus på prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse. Det er Movenber Foundation som står bak kampanjen. Kort fortalt dreier Movember seg om å anlegge bart i løpet av november måned. Registrerer man seg på Movembers nettside, kan man samle inn penger til forsknings- og støtteprogrammer knyttet til menns helse. Mennene som er med på kampanjen kalles «Mo Bros». Movember stammer opprinnelig fra Australia og oppstod i 2003. Kilde: Movember Foundation, Wikipedia

Se video fra da Tom-Christer Nilsen forberedte seg til Movember nederst i artikkelen!

– Det er veldig gøy at så mange har meldt seg på, sier initiativtaker og SV-politiker Rafael Cobo.

For et par uker siden stakk han hodet inn døren til AV-redaksjonen og fremmet forslag om å få i gang en lokal Movember-kampanje.

Noen dager etter var Team Askøyværingen en realitet, og som du kan se i faktaboksen lett lengre nede i artikkelen, har vi fått med oss en hel del mer eller mindre kjente Askøy-menn.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Joar Hystad

– Helsekrise

Tirsdag, på oktobers siste dag, publiserte stortingspolitiker Tom-Christer Nilsen (H) en video på Facebook-siden sin av at han barberte seg glatt og at han nå var klar for å kvitte seg med det han kaller «barteallergien» sin.

– Jeg tar utfordringen! Menn står overfor en helsekrise som ingen snakker om. De dør for unge og lenge før sin tid, står det å lese på Nilsens motivasjonsside på Movember.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Privat

Fakta: Team Askøyværingen Team Askøyværingen er AVs eget Movember-lag. Per 1. november består laget av disse kjekke Askøy-mennene: Tom-Christer Nilsen, stortingspolitiker for Høyre Åge Rosnes, kommunalsjef for oppvekst Torstein Olsen, leder av Kulturlogen Rafael Cobo, lokalpolitiker SV Inge Abrahamsen, lokalpolitiker Rødt Trond Nesse Gravdal, lokalpolitiker Høyre Roald Stenseide, lokalpolitiker FrP Frank Lervaag, velkjent Movember-spesialist Petter Haraldsen Haugland, lokalpolitiker Høyre Arild Raftevoll, lokalpolitiker Venstre Thomas Remme, lokalpolitiker MDG Dag-Erik Holmedal, lokalpolitiker Ap Fra Askøyværingens redaksjon stiller følgende: Tom-Stian Karlsen Joar Hystad Jan Erik Storebø Magnus Danielsen Jan Willie Olsen Arnt-Ingve Andreassen

Nærmer seg 100.000

Også barteguru Frank Lervaag er med på Askøyværingens storlag. Totalt nærmer mannen, som i 2015 tatoverte Movember-logoen på underarmen sin, seg 100.000 innsamlede kroner.

Visste du at du også kan bli med på laget vårt? Registrer deg på nettsiden no.movember.com og meld deg på Team Askøyværingen!