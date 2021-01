Nå selger denne matbutikken for mest på hele øyen

– Et eventyr, sier butikksjefen om de første årene på Storebotn. Se hva din nærbutikk omsatte for i 2020.

Kim Hopland er butikksjef for Kiwi Storebotn. I 2020 hadde butikken størst omsetning av samtlige matbutikker på Askøy. Foto: Jan Erik Storebø

2020 var et godt år for matbutikkene på Askøy. En sjekkerunde med samtlige matbutikker viser at askøyværingene kjøpte mye mat i 2020, så mye at 14 av 15 butikker opplevde en vekst i omsetningen sammenlignet med 2019. Den eneste butikken som ikke opplevde vekst holdt stengt i seks uker på grunn av oppussing.