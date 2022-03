Askøy skal ta i mot 180 flyktninger. Slik skal det skje

Askøy jobber med å etablere en egen mottaksklasse for ukrainske elever på Tveit skole, og det er åpnet hjelpesentral på Kleppestø senter. Her er status for arbeidet i kommunen.

Askøy kommune har sagt ja til å bosette 180 flyktninger i år.