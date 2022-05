Slipper ikke straff etter hets mot transkvinne

Mannen anket dom for hets på Facebook, men nådde ikke fram.

«Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier».

Dette var noe av det en Askøy-mann skrev om og til en kvinne i et ordskifte på Facebook.