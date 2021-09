Askøy er blant de dårligste i landet til å ta vare på naturen

Naturen på Askøy forsvinner bit for bit: – Dessverre ikke overraskende

Askøy svikter på en rekke områder når det gjelder å ta bedre vare på naturen og artene som lever der.

– Resultatet av undersøkelsen er en oppsummering av alt vi har jobbet for de siste årene, men ikke fått gehør for, sier Thomas Remme, gruppeleder for MDG Askøy.