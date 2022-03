Her stopper veien mot Hetlevik. Nå kjemper Jannicke for at byggingen kan starte igjen

Det mangler 533 millioner kroner i Askøypakken. Det hjelper heller ikke at veibygging er blitt dyrere. Redningen kan komme i juni.

– Fylkeskommunen både tror og håper at Askøypakken blir behandlet i Stortinget i juni. Det er veldig viktig at vi får den behandlet nå. Jo kjappere det skjer, jo bedre er det for fremdriften i prosjektet, sier Jannicke Clarke (Ap).

Hun er leder for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune. Hun er også askøyværing og tidligere kommunestyrerepresentant.