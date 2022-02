Timingen kan ha alt å si når du skal fylle tanken, slik er forskjellene på Askøy

– Jeg synes det er altfor høye priser, sier Kate Vindenes. Tirsdag formiddag var det flere kroner i forskjell mellom den billigste og dyreste bensinstasjonen på Askøy.

Det er en rekke bensinstasjoner på Askøy, og alle ønsker å ha den beste prisen.

Prisforskjellene var på flere kroner, og billigst var Uno X på Haugland. Bensinprisen var på 17,99 kroner literen og diesel kostet 16,79 kroner per liter.

Ved Circle K Ravnanger var det dyrest. Der måtte bilistene ut med over 20 kroner literen for både diesel og bensin.

Se oversikt over prisene i kartet lenger ned i saken.

– Altfor dyrt!

– Jeg synes det er altfor høye priser. Det er ikke billig å fylle verken bensin eller diesel, sier Kate Vindenes.

Hun fyller diesel på bilen sin Uno X Haugland, og valgte bensinstasjonen fordi den er billigst akkurat nå.

– Jeg bor ikke langt unna her. Jeg sjekket også Circle K på Ravnanger før jeg bestemte meg for å fylle.

Kate Vindenes synes prisene på drivstoff er for høye. Her fyller hun diesel på tanken, prisen er 16,79 kroner per liter.

Høye priser på diesel og bensin opptar mange, og har vært hyppig diskutert i nasjonale medier de siste månedene. Men hvordan er egentlig situasjonen på Askøy? Koster det mer å fylle en tank bensin på Esso i Kleppestø, enn på Uno X på Haugland? Og hvor er det billigst?

Og er det slik at søndagen er den dagen i uken som er mest gunstig å fylle?

På tirsdag sjekket Askøyværingen prisene på øyen, mellom klokken 10.30 og 11.00. Vi var innom Esso i Kleppestø, YX 7-eleven på Kleppestø, Uno X på Haugland, Circle K på Ravnanger og Amfi Askøy, samt drivstofftankene ved Spar Fromritoppen.

Vindenes vegrer seg for å fylle hvis drivstoffprisene er høye, og forteller at hun i noen tilfeller venter noen dager.

– Men må jeg fylle, så fyller jeg, sier hun.

Forskjellene pleier å være mindre

Jan Birkeli er driftsansvarlig for Uno X på Haugland. Han sier at deres filosofi er at de skal være billigst der de er. Han beskriver konkurransen mellom aktørene på Askøy som hard.

– Uansett hvem du spør av forhandlere, så er jeg sikker på at de vil si at vi skuer på hverandre. Vi har Circle K rett bortenfor, og på Kleppestø er også stasjonene tett på hverandre.

Avgifter og merverdiavgift utgjør over en tredjedel av prisen på drivstoff, og fra 1. januar økte avgiftene med 19 øre literen på diesel og 17 øre literen på bensin.

Det var billigst å fylle tanken på Uno X på Haugland da Askøyværingen sjekket prisene på øyens bensinstasjoner.

Birkeli forteller at avgiftene er grunn til at bensinstasjoner nå bikker den magiske 20-kroningen. Han er samtidig rask med å legge til at forskjellene ikke pleier å være så store som de var tirsdag formiddag.

– Vanligvis er det 20 øre forskjell mellom oss og Circle K. Prisforskjellene i dag handlet om en generell prisoppgang. Det blir styrt sentralt, og så følger de andre på utover dagen. Men det er noen timer på dagen det kan være stor forskjell.

Det er ikke noe mønster i prisjusteringene, ifølge Birkeli. Tidligere var to dager i uken da det var billigere å fylle, og det var forholdsvis lett å gjennomskue. Slik er det ikke lenger.

Drifter pumpene selv

Kjøpmann Ingvar Haugland forteller at Spar Fromritoppen selv drifter bensin- og dieselpumpene ved Fromritoppen senter.

– Vi startet med salg av drivstoff i 2002 og har alltid hatt en filosofi at vi ønsker å være et sted hvor folk har et bredt tilbud. Drivstoff er et greit ekstratilbud, men ikke noe vi kan leve av alene, sier Haugland.

Kjøpmann Ingvar Haugland på Fromritoppen senter har tilbudt kundene drivstoff i snart 20 år.

Han forteller at de daglig følger med på drivstoffprisene og konkurrentene på Askøy.

– Prisene fastsettes ut fra markedet og prisen vi betaler for drivstoffet. Vi prøver å holde en stabil pris, men det er et merkelig marked og forskjellig priser fra sted til sted. Det er generelt dårlig fortjeneste på drivstoff, og jeg vil påstå at folk på Askøy er heldig med tanke på konkurransesituasjonen på øyen, sier Haugland.

Dette sier ekspert om søndagene

NHH-professor Øystein Foros har studert bensinmarkedet. Han sier at tidligere satte alle kjedene opp prisen til veiledende priser hver mandag og torsdag formiddag, og så varierte det i lokalmarkende hvor mye prisen var konkurrert ned i mellomtida.

– Fylte en tanken for eksempel søndag kveld eller tidlig på mandag, kunne en være sikker på at en fikk den laveste prisen, sier han.

Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), forteller at drivstoffprisen nå er svært uforutsigbar.

Det er ikke tilfellet nå, ifølge Foros.

– Å gå utfra at søndagen er en god dag gjelder ikke som en regel i dag. Det er faktisk ikke uvanlig at de setter opp prisen i helgen. En kan fort ende opp med en dyr tank på en søndag. Det kan i alle fall variere fra uke til uke.

– Ikke lett for de prisbevisste

Han sier at bensinprisene i landet ligger på omkring 20 kroner når de er på topp, i en kommune kan det være en variasjon på mellom to og tre kroner per liter drivstoff ved ulike bensinstasjoner.

– Hva bør folk gjøre?

– Det er ikke lett for de prisbevisste nå, annet enn at man danner seg et bilde av lave og høye priser i området hvor en bor, svarer han.

Vil en finne de beste prisene, er det timing som gjelder.

– Stort sett er prisene relativt like i samme lokalmarked, så det er sjelden mye å tjene på å lete. Da er det mer å tjene på når en fyller, og ikke hvor.

Lokal konkurranse påvirker

Foros forteller at de aller største svingningene kommer som følge av den lokale konkurransen.

– Bensinprisen blir bestemt av innkjøpsprisen på bensin, og i det lange løp følger den oljeprisen. Avgiftene er et fast beløp. Utover dette er det lokal konkurranse som skaper de store svingningene i løpet av uken, innkjøpsprisen hopper ikke tre kroner dagen, understreker han.

Har hatt prisjustering

Kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen, er blitt gjort oppmerksom på at de hadde høyere drivstoffpriser enn konkurrentene på Askøy tirsdag. Han sier at det kan skyldes at de har hatt en prisjustering som følge av økte innkjøpspriser.

Høye drivstoffpriser forklarer han med høye innkjøpspriser på bensin og diesel, samt på biodrivstoff, i tillegg til at avgiftsnivået på drivstoff er høyt.

– Det er stor etterspørsel etter drivstoff i det internasjonale markedet. Det har påvirket prisene på pumpene her hjemme, og ført til meget høye priser i det norske markedet. Det er altså ikke bare i Askøy-området prisene er høye, sier Hansen, og legger til:

– Vi skjønner godt at dette er en krevende situasjon for mange, ikke minst for de som er avhengig av bilen og ikke har så mange andre alternativer for å bevege seg rundt.