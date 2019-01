Stongafjellstunnelen var stengt etter svilukt

Stongafjellstunnelen skal ha stengt for biltrafikk klokken 11.56 tirsdag. Ifølge trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen, Kjetil Løvås, skal årsaken være at det lukter svidd i tunnelen og at det er røykutvikling.

Både brann og politi undersøker nå tunnelen.

Klokken 12.25 melder vakthavende brannsjef, Sveinung Sivertsen, at det ikke er funnet noen spesiell årsak til problemene.

– Det var ingen åpenbar grunn slik vi kunne se det og tunnelen er nå åpnet igjen. Det var litt røyk i tunnelen, men hva som er årsaken til det er vanskelig å fastslå. Det kan være en bil med dårlig toppakning for eksempel. Nå skal imidlertid alt være ok, systemene i tunnelen virker også som de skal, sier han.

Veitrafikksentralen melder til AV at tunnelen åpnet igjen 12.20.