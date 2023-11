Nina har betalt over 300.000 kroner for operasjoner som forsikringen ikke vil dekke

– Jeg har fått et nytt liv, sier Nina Andreasen.

Som kokk i Nordsjøen er Nina vant til et aktivt arbeidsliv. I lang tid har hun slitt med smerter i beina. Men for et par år siden, under en redningsøvelse, fikk hun så intense smerter at hun måtte kontakte lege.