– Stengingen var akutt og ikke planlagt

Flere av våre lesere har påpekt at man må planlegge turen hjemover godt i dag. Vegtrafikksentralen minner derimot om at vestgående løp i Lyderhornstunnelen er åpen.

– Det er retning mot sentrum som er problemet. Så når folk skal hjem igjen vil veien være åpen, sier Tore Tysse, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Med andre ord kan man kun forvente vanlig fredagsrush fra ettermiddagen.

Kan ikke åpne

Slik tunnelen er nå er det ingen mulighet å sende trafikken mot sentrum gjennom den åpne delen av tunnelen.

– Det er ikke tilrettelagt for det. Om det blir det i fremtiden kan jeg ikke svare på, fortsetter Tysse.

Stengingen av tunnelen i natt var akutt og ikke planlagt. Trafikkoperatøren forteller at tunnelen nå er fylt med utstyr og folk som jobber på spreng med å få arbeidet gjort. Til kritikken om at stengingen ikke var varslet bedre påpeker Tysse at de har gjort så godt de kan.

– Tunnelen skulle egentlig kun være nattestengt for inspeksjonen. Når de fant ut at de måtte ned varslet vi i alle kanaler og til media, forklarer Tysse og legger til:

– Dette var akutt. Hadde det vært planlagt skulle det gått ut melding lenge før, og det hadde nok ikke blitt lagt på en fredag morgen.

Han påpeker at sikkerheten må komme først.

Åpner mandag morgen?

Veitrafikksentralen meldte like før 10 fredag at Lyderhorntunnelen i retning sentrum kommer til å bli stengt helt frem til mandag.

Trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen forteller at man imidlertid først litt frem i tid vet mer om når på dagen den vil åpne igjen.

– Men vi må jo satse på at det åpner til rushet mandag. Dette vet vi mer om litt senere i helgen, sier hun.