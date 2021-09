Historien til ME-syke Guro berører: Samler inn penger til behandling

Et flåttbitt endret alt for Guro (20). Nå er det samlet inn over 125.000 kroner for å hjelpe henne.

– Det er helt fantastisk at noen vil gjøre dette for meg. Det gir meg nye muligheter, sier Guro Kjeilen Jakobsen (20).