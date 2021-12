I år blir det fellesfyrverkeri fra sjøen

Ruben André og Andreas Greffel skal skyte opp fyrverkeri fra en gammel ferje utenfor Kleppestø.

Det har blitt en nyttårstradisjon at far og sønn Greffel står for fellesfyrverkeriet på Askøy, og med unntak av i fjor har det blitt skutt opp på Kleppestø kai.