Kjemper mot cruisehavn: – Det eneste grønne de kan gjøre her, er å la Eidsvika være i fred

Naturvernforbundet kjemper mot cruisehavn: – Store krefter er i sving for å få Kildn havn til Eidsvika

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hindre at det bygges en cruisehavn her, sier Jan Nordstrøm leder i Naturvernforbundet på Askøy.

– Vi ser på Kildn som et miljøfyrtårn Askøy kan trekke frem som noe positivt, men vi har ikke mer enn tid og vei. Målet er at Kildn havn skal stå ferdig i 2026, sier Stein Lønne i Tertnes Holding.