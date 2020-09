– Dette har vært min lidenskap siden vi overtok i 2012

For åtte år siden overtok Ahmad Shamsodin restauranten i svingen på Kleppe, sammen med kollega. Hans største lidenskap er å gjøre kundene fornøyde.

Det er duskregn og grått. Utenfor Svingen Pizza, like ved Askøy Amfi, står flere biler parkert. Ved to bord har venner og familier slått seg ned for et søndagsmåltid.

– Det er mest travelt i helgene. Da kommer det og går folk hele tiden. Jeg jobber hver helg, sier Ahmad Shamsodin.