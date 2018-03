Brann på Follese: – Huset er ubeboelig

Like etter klokken halv ti meldte 110-sentralen om røykutvikling i en enebolig i Træsbrekkene på Follese. Meldingen skal ha kommet via et vaktselskap.

– Brannvesenet er på stedet. Det skal være røykutvikling fra kjøkken og bad, bekrefter vaktkommandør Ole Jakob Hartviksen i 110-sentralen.

Beboerne skal være til stede ved huset.

– Politiet har tatt hånd om de to som var i huset. Det skal ikke være snakk om personskade, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Christine Fagerbakke

Røykdykkere har oppdaget en brann i bjelkelaget mellom første og andre etasje.

– De har lokalisert brannen og jobber for å forhindre spredning. Det er foreløpig litt uvisst om omfanget, forklarer brannmester, Glenn Hamre ved 100-sentralen.

Klokken 10.30 melder 110-sentralen om at det drives restverdiredning på stedet.

– Restverdiredningsenhet fra Arna brannstasjon er på vei til stedet, melder 110-sentralen.

Christine Fagerbakke

– Huset er ubeboelig

Sveinung Sivertsen, vakthavende brannsjef og leder for beredskapsavdelingen i Askøy Brann & Redning bekrefter at det var mye røyk på stedet da brannvesenet kom frem.

– Vi fikk melding om brannen via automatisk brannalarm, og huseier meldte også selv fra om brannen. Det er en eldre mann som eier huset, og det skal ha vært beboere i en loftsleilighet. Alle som var i huset kom seg ut, sier Sivertsen og legger til:

– Huseier blir ivaretatt av familien.

Det er i dette området alarmen skal ha gått.

Han sier at boligen har fått en del skader og brannvesenet har sendt restverdibil fra Arna brannstasjon for å bistå med å begrense skadene.

– Huset er ubeboelig slik det fremstår nå. Røykdykkerne brukte litt tid på å finne ut hvor brannen var, og det er både vann og røykskader, samt at store deler av gulvet i 2. etasje er revet opp.

Politiet oppretter sak for å finne ut hva som var årsaken til brannen.