Vest politidistrikt meldte på Twitter klokken 15.46 at det er har vært et trafikkuhell i Follesevegen.

Ifølge et vitne på stedet, skal bilen ha kjørt i en mur like i nærheten av Isbjørn Is.

– Askøy. Follesevegen. Trafikkuhell. Bil har kjørt i mur. Politi og ambulanse er på stedet. En person involvert. Ukjent skadeomfang, skriver politiet på Twitter.

AV kommer tilbake med mer.