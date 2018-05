Kommunestyret minutt for minutt

Øverst i denne saken kan du se Askøy kommune sin livestream fra kommunestyresalen.

For første gang i inneværende politiske periode ble møtet uholdt ten at ordfører Terje Mathiassen (Ap) var til stede i salen.

– Jeg er opptatt med et møte i Bergensalliansen, som går over to dager, torsdag og fredag, bekreftet ordføreren til Askøyværingen mandag kveld.

Varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten steppet inn for ordfører Terje Mathiassen og ledet kommunestyremøtet.

Disse sakene ble behandlet torsdag 3. mai:

PS 39/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 40/18 - Godkjenning av protokoll

PS 41/18 - Ny konkurranse på revisjonstjenester - Valg av revisor, leder i sekretariat for kontrollutvalget Roald Breistein møter og presenterer resultatet av evaluering av de innkomne tilbudene. Les mer her.