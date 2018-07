Noe av det som gjør hverdagen litt bedre for de av journalistene som må sitte inne og jobbe om sommeren, er å se alle de flotte leserbildene som blir lastet opp på Instagram døgnet rundt.

Bildene kommer inn fra alle verdenshjørner. Enten det er fra en sandstrand i varmens hovedstad, Syden, eller en regnfull fjelltopp i Norge - eller omvendt, som det var i mai i år. En ting er sikkert: Lokalsamfunnet vet å nyte sommeren.

De aller mest engasjerende bildene for oss, er nok de som er hjemmefra. Sommerferien byr på muligheten til å utforske lokalmiljøet litt mer enn vanlig, og Askøy har så mye å by på! Det er nettopp dette som blir vår oppfordring i år. Vi ønsker å se de flotteste feriebildene dine, og helst fra lokalmiljøet.

For vi vet jo alle at du kan imponere. Når du vil.

I år som i fjor kan dere vinne et flott polaroidkamera! Det finnes vel ikke noe mer moro enn å høre eksponeringen, og den romslige lyden av at papirbildet blir dyttet ut av kamera? De spesielle fargene, og det faktum at filmen er alt for dyr til å sløses med.

For å delta må du laste opp dine bilder på Instagram og tagge dem med #askøyværingen. Lykke til!