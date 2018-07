Askøybrua var stengt etter trafikkuhell

Like før klokken 12.30 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Askøybrua. Både ambulanse, politi og brannvesen kom til stedet.

– Det er to biler involvert, og det skal være snakk om en påkjørsel bakfra, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Like etter ulykken var veien delvis åpen for ferdsel. Det ble da opplyst at bilberger var rekvirert, men operasjonsleder hadde da ingen foreløpig tid om når broen vil være åpen igjen.

Ifølge en AV-tipser på stedet ankom bilberger til stedet like før klokken ett.

Klokken 13.15, mer enn 45 minutter etter ulykken, meldte Vegtrafikksentralen Vest på sin Twitter-konto at veien er åpen igjen.

Operasjonsleder Halleraker opplyser for øvrig til bt.no at personene som var involvert i ulykken skal være oppegående.