Inviterer til møter for å dempe frykten

Etter onsdagens krisemøte er det nå klart at Askøy kommune er ute av akuttfasen etter smitteutbruddet. Flere tusen har trolig vært syke, til sammen har 76 voksne og barn blitt innlagt på sykehus

Det bekrefter varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

Frykt

– Det siste døgnet har det ikke vært noen henvisninger fra kommunal legevakt til sykehus når det gjelder sykdomstilfeller knyttet til smitteutbruddet. Sånn sett er vi tilbake i en normaltilstand med tanke på nye sykdomstilfeller.

Espelid forteller at kommuneledelsen opplever mye frykt i befolkningen, etter at flere tusen trolig har blitt syke av drikkevannet fra Kleppe vannverk og det mye omtalte høydebassenget.

Anne Jo Lexander

Fakta: Smitteutbruddet: Dette har skjedd Torsdag 6. juni ble det slått alarm ved Klepp vannverk etter flere titalls personer fikk diaré, feber og magesmerter. Tallet på legevaktkonsultasjoner og sykehusinnlagte fortsatte å øke stort omfang i dagene etter. Onsdag 5. juni døde en ettåring av infeksjon på Haukeland sykehus. Foreløpig obduksjon viser at barnet trolig døde av blodforgiftning. Det smittefarlige vannet kan ha vært medvirkende. Fredag 7. juni ble det påvist E. coli i fjellbassenget på Øvre Kleppe. Analysene fra flere av dem som har vært innlagt på Haukeland, viser at de har bakterien Campylobacter i avføringen. Onsdag 12. juni døde en 72 år gammel kvinne etter å ha blitt innlagt på Haukeland med mage- og tarmsymptomer. Personen skal ha hatt en alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Bakterier fra vannet kan ha vært medvirkende dødsårsak. Det er anslått at rundt 2.000 personer har blitt syke som følge av utbruddet. Totalt skal 76 personer fra Askøy ha vært innlagt. Det er fortsatt ikke endelig avklart om smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng, men sannsynligheten for at dette er forklaringen er høy. Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960/1970-tallet. Høydebassenget er satt ut av drift og stengt. Kilder: Askøyværingen arkiv og Askøy kommune

Møter i neste uke

Derfor inviterer nå kommunen til åpne møter for å berolige innbyggerne og gå ut med informasjon om drikkevannet etter smitteutbruddet. Espelid bekrefter at tid og sted for de to første møtene nå er klart: Det blir åpne møter på Kleppestø ungdomsskole mandag 24. juni og på Follese skole tirsdag 25. juni. Begge møtene varer fra klokken 19–21.

– Det er mange som har helsebekymringer. Vi vet at mange foreldre og barn er redde. Derfor er det viktig å komme ut og møte folk og gi god informasjon, sier Espelid.

Han legger til at Askøy kommune vil bidra til å få svar på hvorfor drikkevannet i kommunen har blitt forurenset. Espelid påpeker at selv om mange har spørsmål knyttet til smitteutbruddet, vil møtene i første omgang handle om folks helsebekymringer.

– Vi har lyst til å komme ut med informasjon så raskt som mulig og vi skal gjøre alt vi kan for å bidra til å gjenopprette befolkningens tillit til vannforsyningen i kommunen, sier han.

Espelid ber om forståelse for at kommunen dessverre ikke kan kommentere spørsmål som dreier seg om politiets pågående etterforskning av eventuelle brudd på Drikkevannsforskriften.

– Det er informasjon vi må komme tilbake til når dette arbeidet er ferdig, sier Espelid.