Forventer kokevarsel i over fem uker fremover

– Vi estimerer at de berørte må koke vannet i fem til seks uker, sier varaordfører Bård Espelid fredag ettermiddag.

Tidsestimatet kommer etter at de fredag hadde sett på kriteriene som må til før de kan friskmelde vannet.

– Før vi i det hele tatt kan vurdere å si at det er forsvarlig å si at vannet er trygt trenger vi prøver og analyser som sier det. For å være realistisk så forventer vi at det kan ta fem til seks uker. Det forutsetter at alle prøvene går som planlagt, sier han, og legger til:

– Før det er på plass kan vi ikke oppheve kokevarselet.

