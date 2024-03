Behovet for helse- og omsorgstjenester på Askøy har økt i et slikt omfang at det nå er fare for at kommunen over tid ikke får gitt tilfredsstillende tjenester til den eldre befolkningen.

– Det er veldig viktig at kommer i gang med raske tiltak for å løse situasjonen. Situasjonen er kritisk og det haster å få etablert flere heldøgnsplasser på sykehjemmene, sier helse- og omsorgssjef Anne Kjersti Drange.

25 nye heldøgnsplasser

I torsdagens møte i utvalg for oppvekst og levekår behandlet politikerne en sak om etablering av heldøgnsplasser innen helse og omsorg. Utvalget gikk enstemmig inn for kommunedirektørens to konkrete tiltak:

Det ene er å gjøre om Kleppevegen 21 på Helsetunet (tidligere Kleppestø omsorgsbolig) til plassser med heldøgns omsorg.

Det andre tiltaket er utvidelse av kjøp av plasser ved Ask bo- og omsorgssenter.

Kommunen vil bygge om Kleppevegen 21 på Helsetunet, blokken til venstre i bildet, til heldøgnsplasser innen helse og omsorg. Foto: Marit Kalgraf (arkiv)

Ifølge Drange må det kartlegges hvor mange omsorgsplasser som kan etableres i den ene blokken på Helsetunet, men et foreløpig anslag er rundt 20 plasser.

Ved Ask bo- og omsorgssenter har kommunen i dag en løpende driftsavtale om 47 langtids sykehjemsplasser. Nå vil kommunen se på muligheten for utvidelse av en fløy på sykehjemmet som skal gi fem ekstra plasser.

Ask Bo og omsorgssenter har i dag 47 sykehjemsplasser. I fremtiden kan det bli flere. Foto: Synnøve Nyheim (arkivfoto)

Har lange ventelister

En foreløpig estimering av kostnadene viser at det vil koste rundt 20 millioner kroner å bygge om Kleppevegen 21. I tillegg kommer driftskostnadene for å drifte avdelingene.

Ifølge Drange vil kostnadene for etablering av flere sykehjemsplasser ved Ask bo- og omsorgssenter trolig komme opp i rundt 24 millioner kroner.

– Askøy har ventelister på langtidsplasser. Akkurat nå er det i underkant av 20 som står på venteliste, og det er helt nødvendig med flere heldøgnsplasser for klare å dekke behovet, sier Drange.

Det foreligger ikke budsjettmessig inndekning på disse tiltakene. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake med egen sak på dette.

Wiktor Wikan (Ap) fremmet i torsdagens utvalgsmøte et forslag om raskere tiltak for etablering av heldøgnsplasser, men forslaget falt. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Ingen tid å miste

Det kan ta opp mot et og et halvt år å få ferdig tiltakene på Helsetunet og ved Ask bo- og omsorgssenter, men saken er ikke endelig avgjort ennå.

Wiktor Wikan (Ap) mener kommunen trenger å iverksette umiddelbare tiltak som kan øke antall heldøgnsplasser i løpet av 2024/2025.

– Vi har ingen tid å miste. Utfordringene med heldøgnsplasser har Ap tatt opp tidligere og vi ønsker raskere tiltak, sa Wikan i torsdagens utvalgsmøte.

Arbeiderpartiet fremmet et tilleggsforslag som gikk ut på at kommunedirektøren skulle se på mulighetene for å øke kapasiteten ved å gjøre mindre investeringer i eksisterende bygningsmasse. Forslaget fikk kun fem stemmer og falt.

Det er verdt å merke seg at saken skal opp i kommunestyret for endelig vedtak.