Lange køer etter kollisjon onsdag ettermiddag

Det oppsto raskt store trafikale problemer da to biler kolliderte på Sotrabrua like før klokken 16.00. To personer skal være involvert i sammenstøtet, men det er ikke meldt om personskader.

– Ulykken har skapt lange køer i alle retninger. Veien er åpnet for fri ferdsel, men det vil nok gå en stund før alt er tilbake til normalen, forklarer trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen.

Ifølge ham vil normalen også bestå av kø.

– Vi kan dessverre ikke si noe spesifikt om køen til Askøy, da vi ikke har kamera i den retningen. Men vi ser det er mye kø i området, fortsetter Tysse.