Politiet: – Ikke bli redd hvis du hører skyting

– Vi har fått inn melding om at marinen skal ha øvelse på vestsiden av Askøy. Det står ikke nøyaktig hvor øvelsen skal finne sted, men det er to fartøy involvert i øvelsen, sier Per Algrøy, fungerende lensmann i Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt.

Han nevner at det kan bli en del støy og skyting i forbindelse med øvelsen.

– Det er ingen grunn til bli redd hvis man hører skyting, sier Algrøy og legger til:

– Øvelsen varer fra klokken 10 til 13 og det blir skyting med løsammunisjon, sier Algrøy, som er fungerende lensmann i vårt distrikt frem til 1. mars.

Det er foreløpig ikke klart hvem som skal overta som ny lensmann for Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt.