Krever at plasten blir fjernet

Norges Miljøvernforbund er svært kritiske til ørett-anlegget nord for Hanevik. Men initiativtakerne satser på å rydde opp snart.

Mye regn i fjor høst førte til at flere kunstige kulper ble ødelagt.

«Plastmaterialet som er benyttet som duk i ferd med å gå i oppløsning og det ender etter hvert som mikroplast i elven og etter

hvert, havet», skriver Norges Miljøvernforbund (NMF) i et brev til Askøy kommune.

Askøyværingen har tidligere skrevet om problemene med anlegget, som er delvis ødelagt og der plastduken har blitt revet opp. Miljøvernforbundet krever at all plasten fjernes fra elven og at anlegget settes i fullverdig stand igjen - helst uten duk eller med en duk av biologisk nedbrytbart materiale.

Men det er allerede på trappene å fikse ørret-trappen.

– Vi håper at vi kan få gjort det i løpet av mai/juni. Vi har diskutert hva vi skal gjøre, sier Sverre Jokstad, rådgiver i Askøy kommune.

Bekken er utløp for Siglingavannet og Langevannet.

Det er ikke et kommunalt anlegg, men Jokstad har engasjert seg sammen med Terje Haugland, som var med i dugnadsgjengen som fikk opp ørret-trappen.

– Vi må først gå inn og få tatt duken. Så får vi reparere og vurdere om vi skal bruke betong. Planen er å få det til å fungere, ikke å fjerne anlegget, sier Jokstad.

De trenger frivillige for å ta et tak med reparasjonene. Kanskje kan de få Miljøvernforbundet med på dugnaden.

«Skulle Askøy Kommune ønske vår hjelp og ekspertise til en slik rydding, er vi selvsagt åpen for å diskutere dette. Vi har de siste årene hatt et sterkt fokus på plast og annen marin forsøpling. Vi har kunnskapen og bidrar med rydding så langt det lar seg finansiere», skriver Norges Miljøvernforbund i brevet.