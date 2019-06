SISTE (fredag morgen): Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, bekrefter at ti personer er innlagt på sykehus.

Torsdag kveld opplyser kommunens krisestab at syv personer er sendt til sykehus som følge av alvorlig sykdom. I tillegg har cirka 50 personer vært innom legevakten på Kleppestø.

– Alle som er knyttet til Kleppe vannverk må koke vannet, sier ordfører Terje Mathiassen.

Det gjelder Kleppestø frem til Framo, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Marikoven, Follese, Stongafjellet, Juvikflaten, Horsøy og Hetlevik.

– Det viktigste budskapet akkurat nå er at alle som bor i disse områdene må koke vannet, sier Anton Bøe, leder av vann og avløpsetaten i kommunen.

Økt kapasitet på legevakten

Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, oppfordrer alle som er dårlige, og har dårlig allmenntilstand til å kontakte legevakten.

– Vi vet lite om hvilken bakterie det er snakk om, sier han.

Ifølge rådmann Eystein Venneslan er det også økt kapasitet på legevakten.

En rekke innbyggere oppgir på kommunens Facebook-side at de har vært syke det siste døgnet. Ifølge ordføreren er symptomene magesmerter, diaré og feber.

Bakterien kan komme fra fugl

Klokken 19 var det innkalt til krisestab i kommunen. Ordføreren kan ikke si noe om hvor lenge de blir sittende.

Vannprøver er allerede sendt til laboratorium, og det forventes svar i løpet av morgendagen.

– Den bakterien som er funnet kommer fra næringsmiddelkjeden, sier Bøe.

– Hva betyr det?

– Bakterien er mest vanlig i kylling, og den kan være vannbåren og bli spredt gjennom tarmbakterier blant annet, forklarer Bøe.

Han vet foreløpig ikke hvilken bakterie det er snakk om.

Må ta kokevarselet alvorlig

Frem til kommunen har fått svar på hvilken bakterie det er snakk om, kan ikke avløpssjefen få understreket nok hvor viktig det er å koke alt vannet.

– Vi må alltid ta dette alvorlig og være føre var. Så kan vi heller kartlegge etterpå, sa Bøe før møtet til krisestaben.

Det vil komme mer informasjon fra kommunen, helsetjenesten og smittevernlege når de vet mer.

– Grunnen til at vi ikke har mer informasjon, er at vi rett og slett ikke vet mer. Det eneste vi vet nå er at folk må koke vannet før vi får vite hva dette er. I morgen får vi mer indikasjoner om hva dette faktisk kan være, forklarer Bøe.

Kommunen vil samtidig se på andre mulige smittekilder.

Har du dårlig allmenntilstand, kan lege eller legevakt kontaktes på 116117.

AV kommer tilbake med mer info utover kvelden.