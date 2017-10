Glassvegg på flere hundre kilo veltet over mann

Klokken 09.59 meldte 110 Hordaland på Twitter at det hadde skjedd en arbeidsulykke på «Askøy, Hauglandshella».

– Nødetatene er på vei til person som har fått gjenstand over seg, stod det i Twitter-meldingen.

– Det er litt uklart nøyaktig hva som har skjedd, men en person skal ha fått noe over seg. Brannvesenet er på stedet, mens politiet er på vei ut, sa politiførstebetjent Hilde Røhmesmo til Askøyværingen klokken 10.05.

Vegg med glassbyggestein

Brannvesenet var på stedet kort tid etter meldingen kom inn.

– Det var en kar som jobbet på et bygg. Han skulle ta ned en vegg med glassbyggestein, gled, og fikk hele veggen over seg. Vi snakker om et par hundre kilo, bekrefter Ronald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Mannen skal ha vært ved bevissthet hele tiden og meldte selv fra om ulykken

– Vi pratet med ham helt til brannvesenet var på plass, fortsetter Drotningsvik.

Mannen blir tatt med til legevakt for videre utredning.