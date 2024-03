– Nå er jeg helt ferdig med Mars-forestillingen. («Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av mars», journ.mrk). Når den har gått på TV er den ferdig for min del, sier Dagfinn Lyngbø.

Han startet å turnere med sitt siste show høsten 2020, og hadde siden det omkring 270 show over to år.

– Når jeg er ferdig med en turné er jeg ganske sluttkjørt. Jeg blir helt tom i hodet, og tenker at jeg må finne noe nytt å prate om. Jeg begynner å google på andre ting jeg kan gjøre, kanskje begynne som møbelsnekker eller blåskjelloppdretter. Men jeg ender jo på at det er dette jeg kan best, og som jeg liker best, sier Lyngbø.

10. mai skal han vise seg foran et stort publikum igjen når han skal ha to forestillinger i kultursalen Kipo på Myrane. Dette blir en stand up-kveld med flere andre, og ikke en del av nytt show for komikeren.

Mener det er på tide

Det er faktisk gått 30 år siden Lyngbø ble et kjent navn for askøyværingene. Det hele startet på Nansen Pub i Bergen i 1993, og utover 90- tallet hadde hadde han flere opptredener på Askøy og Loftet i Florvåg. På 2000 tallet kom han med showet «Daffa» til Askøy.

– Det var knakende gøy. Jeg var også på Lost Weekend og gjorde noen greier der. Jeg åpnet festivalen et par ganger. Og i Askøyhallen har jeg hatt noen forestillinger.

Sist gang han underholdt på Askøy var i forbindelse med «Supersmud» høsten 2017.

Nå skjer det altså igjen, og denne gang blir det ikke show i Askøyhallen. Lyngbø gleder seg til å stå foran flere hundre askøyværinger.

– Det er jo en etterlengtet sal. Jeg har vært i hele Norge, også på plasser som er mindre enn Fauskanger. De har hatt kulturhus. Jeg synes det er litt rart at vi ikke har tatt en skikkelig scene. Nå har vi endelig fått en scene på Kleppestø som er alright. Det er en fin liten sal, sier Dagfinn Lyngbø.

Tester ut nye vitser

Lyngbø skal stå på scenen med Eirik Krokaas, også han fra Askøy, og bergenseren Per-Owe Helle. Trioen har ennå ikke hatt samtaler om hvordan de skal opptre sammen, men Lyngbø sier at det vil skje når det nærmer seg.

Å snakke om Hetlevik kan jeg bare gjøre på Askøy

Lyngbø har likevel begynt å prøve ut en del nytt den siste tiden.

– Jeg begynte for et par uker siden. Jeg tester ut noen tekster på noen klubber i Oslo. Jeg kommer uanmeldt, og planen er å ta med seg noe av dette til Askøy i mai, sier han.

– Er det vitser du ikke tør å ta i Oslo, men som du kan ta på Askøy? Er det en egen type humor på øyen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men vi har lokale fordommer og antakelser som er særegne for Askøy. Å snakke om Hetlevik kan jeg bare gjøre på Askøy, svarer han, og fortsetter:

– Og på øyen vet de fleste at jeg er fra Erdal. Du har litt gratis ved at folk kjenner bakgrunnen din. At det kommer noen vitser om Askøy på showet i mai er noe publikum kan forvente.

Supersmud er en av showene som Dagfinn Lyngbø har hatt suksess med. Her fra show i Askøyhallen høsten 2017. Foto: Jan Willie Olsen (arkivfoto)

Kommer til å fortsette

Gjennom en lang karriere som komiker er Lyngbø kjent for show som «Ka e vitsen», «Evolusjon», «Stereo» og «Supersmud». Showene har han gjentatt hundrevis av ganger.

Lyngbø erkjenner at det til tider kan være vanskelig å motivere seg for en forestilling han har gjort mange ganger før.

– Det er noe jeg pleier å kjenne på rundt lunsjtider. Jeg tenker at jeg skal jeg gjøre forestillingen igjen, og da kan jeg være litt lei. Men så nærmer det seg forestilling, og jeg hører publikum i salen. Da får jeg energi. Når de første vitsene slår an er jeg i gang. Publikum sin respons er bensinen til å gjennomføre showene, sier han.

Lyngbø kan ikke si når han vil sette opp sitt eget show på nytt, men sier at det vil skje.

– Jeg er ikke ferdig på scenen. Hvis showet på Askøy fungerer bra, kan det bli en del av et nytt show. Kanskje det vil bli en «sneak peek» av hva neste show vil inneholde, sier han.