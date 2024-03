– Det er flere og flere som kommer fra Bergen for å spille her. Denne hallen skiller seg ut i bergensområdet. Det er bra høyde under taket, det er god lyssetting, god stemning og et bra miljø. Jeg er her flere ganger i uken, sier Sindre Wiers som bor i Fyllingsdalen.

Det er onsdag kveld, og Wiers har nettopp spilt padelturnering på Pro padel i Storebotn.

Padel Vis mer ↓ Idretten er en blanding av tennis og squash, og har de siste vært en raskt voksende idrett i Norge.

Banen er utformet med vegger som i squash, men med nett fra tennis. Poengsystemet er arvet fra tennis.

Padel spilles stort sett med to spillere på hvert lag, men kan også spilles med en mot en.

Racketen er noe tykkere enn i tennis og squash, men i mindre størrelse og uten strenger. Det gjør det enklere for spilleren å ha kontroll på racketen.

Spiller mer enn tidligere

Ved den nærmeste banen treffer vi en damegjeng. De er alle fra Askøy, og kan fortelle at de er ivrige brukere av padel-tilbudet.

– Vi er her en gang i uken i alle fall. Det er helt supert her, de har så flotte lokaler, sier Malin Lohne.

1 / 3 Full fart på en av banene.





Hun har en drikkepause sammen med venninnene Linn Axdal Solli, Kristine Krokaas og Marita Fromreide. Damene hadde spilt litt padel før det kom senter på Askøy, men spiller nå mer enn tidligere.

– Det er lettere tilgjengelig og kortere vei å dra hit, og så er det mange kjente. Dette er det beste senteret vi har vært på, sier de.

– Det er gøy at Askøy endelig kan hevde seg, og når det kommer et tilbud blir det benyttet, tilføyer Linn Axdal Solli.

– Tåler hverdagen bedre

Denne kvelden er alle banene opptatt. Slik pleier det ofte å være på ettermiddag og kveld, ifølge daglig leder Adam Skårvik. Selv på formiddagene kan det være godt med besøk. Lunsjpadel har nemlig blitt en populær aktivitet blant mange.

Besøkstallene har vært gode siden åpningen i midten av november i fjor. Frem til utgangen av februar hadde de hatt 6000 bookinger på banene. Det tilsvarer omkring 60 bookinger daglig.

Ifølge Skårvik er det vanlig med fire personer per bane. Han anslår derfor at det har vært 20.000 besøk. Mange av de som spiller kommer igjen uke etter uke.

Helge Heggernes og Ronny Skråmestø er begge ivrige padelspillere. Foto: Jan Erik Storebø

En av dem som spiller padel ofte er Helge Heggernes. Han er for mange kjent som innehaver av Saxen sin frisørsalong på Kleppestø senter. Denne kvelden har Heggernes spilt turnering sammen med en rekke andre.

– Jeg har spilt 22 turneringer her siden jul. Jeg er nok på senteret et par ganger i uken, og spiller mye turneringer, sier han.

– Mitt yrke som frisør er veldig statisk, og ved å spille padel tåler jeg bedre hverdagen på jobb. Og så synes jeg det er fantastisk sosialt og moro, fortsetter han.

Heggernes har spilt padel i omkring tre år, og sier han har vært på alle banene i og rundt Bergen. Han mener de beste fasilitetene er i Storebotn.

Avhengig av mye besøk

Adam Skårvik er glad for at padelsenteret i Storebotn har hatt en god start. Men han påpeker også at de er avhengig av at folk bruker tilbudet.

– Det er mange kvadrat vi betaler for her, og strømkostnadene er høye. Vi skal også lønne folk. Samtidig er folk veldig flinke å bruke oss. Vi har heldigvis gått litt i pluss så langt, sier han.

Adam Skårvik (t.h) sammen med kollega Ørjan Davanger på åpningsdagen. Foto: Hilde Olsen Aalvik (arkivfoto)

Skårvik, som også driver padelsenter i Åsane, er imponert over miljøet man har klart å skape på Askøy.

– Det er stor oppslutning. Jeg er faktisk overrasket over at så mange har prøvd det. Vi ønsket å bygge et bra senter som også trekker til seg folk utenfor Askøy. Det har vi klart så langt. Det er mange gamle haller i Bergen, og jeg tror vi tjener på at vi tilbyr kundene en god og moderne hall. Nordmenn liker kvalitet, sier han.

Får en av Norges største turneringer

Et kvalitetsstempel for hallen er også at de nylig ble tildelt turneringen Norwegian Padel Tour 1000 som skal spilles 12–14. april. Dette er en av Norges største padelturneringer, og tiltrekker seg de beste spillerne i Norge. Flere stjerner fra Sverige kommer også.

Med hjelp av sponsorer har de klart å tilby en premiepott på 100.000 kroner, noe som er uvanlig høyt for en turnering i Norge.

Mener det er nok sentre

På Sotra har man hatt padelhall helt siden sommeren i 2021. Det er Anders Fältnäs som driver senteret Just Padel, og han sier de har merker konkurransen.

– Det var veldig mange fra Askøy som spilte på Sotra, og en del av dem har nok valgt å spille nærmere sitt hjem, sier han.

– Tenker du markedet er umettelig, eller føler du det er nok sentre nå?

– Det er definitivt nok sentre nå, du kan ikke ha for mange haller, svarer han.

Fältnäs viser til at det er ni padelsentre i bergensområdet for øyeblikket, og at tre av dem er i Bergen Sør. Til tross for at konkurransen er blitt hardere, mener han det er marked for alle som er der nå.