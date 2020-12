Får ekstra penger: – Dette er julaften på forskudd for oss

Kommunestyret bevilger ekstra penger til Alternativ jul og øker bidraget til sosialhjelp, slik at flere kan få oppleve en god julefeiring på Askøy.

Trond Soltvedt (til venstre) i Alternativ jul Askøy er strålende fornøyd med at kommunestyret bevilger ekstra penger både til Alternativ jul og til sosialhjelpsmottakere på Askøy. Rafael Cobo Garrido (SV) og ordfører Siv Høgtun (H) er glade for at flere askøyværinger nå kan få oppleve en god jul. Foto: Tom-Stian Karlsen

Med bakgrunn i det vanskelige året som snart har gått, vedtok kommunestyret torsdag å bevilge 100.000 kroner ekstra til Alternativ jul Askøy, for å styrke deres tilbud til askøyværingene i år.

Nyheten mottas med stor glede hos de frivillige som nå jobber på spreng med å arrangere en tradisjonell julefest for store og små som ønsker en inkluderende julefeiring.

– Dette er julaften på forskudd for oss, sier en strålende fornøyd Trond Soltvedt i Alternativ jul på Askøy.

Fakta Alternativ jul Askøy Alternativ jul Askøy er en frivillig organisasjon som arrangerer en tradisjonell julefest for store og små som ønsker en inkluderende julefeiring. Arrangement er rusfritt og det feires en tradisjonell norsk julaften. Alternativ Jul arrangeres i år i SPZ Bil sine lokaler på Storebotn. Det blir tradisjonell norsk julemat, juletregang og sang. I år vil dette bli gjennomført på en litt annerledes måte, og innenfor trygge smitterammer. Julenissen kommer også med gaver til barna. Arrangementet er gratis og åpen for alle som ønsker å delta, uavhengig av religion, alder og etnisitet. Ingen særskilte forutsetninger kreves for å delta. De som har behov for det vil bli hentet og kjørt hjem igjen. Kilde: Alternativ jul Askøy Les mer

Annerledes julefeiring

Han sier at det ekstra tilskuddet gjør at de nå kan hjelpe enda flere til å få en hyggelig og inkluderende julefeiring.

– Årets Alternativ jul-feiring blir noe annerledes på grunn av korona. Blant annet må vi redusere antall gjester i år for å sikre en trygg gjennomføring. Med disse ekstra pengene kan vi kjøre ut flere matkasser til de som trenger det, slik at enda flere familier på Askøy kan få en koselig overraskelse og ikke minst få oppleve en god jul hele julen gjennom, sier Soltvedt.

I fjor ble Alternativ jul arrangert på Hanøy samfunnshus, men i år flyttes arrangementet til SPZ Bil sine lokaler på Storebotn. Også i år samarbeider Alternativ jul Askøy med Barnas Stasjon Blå Kors.

– Jeg vil berømme alle de frivillige, både privatpersoner, kommunalt ansatte og alle som står på for å få dette til, sier Soltvedt.

200.000 ekstra i sosialhjelp

I tillegg bevilger kommunestyret 200.000 kroner til Nav Askøy for å styrke ekstrautbetalingen til sosialhjelpsmottakere i desember. Nav skal bruke faglige kriterier for at styrkningen i ekstrautbetalingen treffer på best mulig måte.

Rafael Cobo Garrido (SV) la frem fellesforslaget i kommunestyret, som fikk støtte av et overveldende flertall.

– Jeg er veldig fornøyd med at forslaget fikk så stor støtte. Det er ingen tvil om at dette er et vanskelig år for mange. Jeg har hatt samtaler med flere gruppeledere denne uken for å komme frem til en løsning og det er utrolig kjekt at vi klarte å bli enige om å gjøre dette i år, sier Cobo Garrido.

Ordfører Siv Høgtun (H) er glad for at kommunestyret kom frem til et felles forslag som kan gjøre julen litt enklere for dem som trenger det.

– Dette gjør at vi både får gitt litt ekstra til Alternativ jul, men også styrker sosialhjelpen til Nav slik at sosialhjelpsmottakere får et ekstra bidrag i desember får å ha mer å klare seg på gjennom julehøytiden, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Ekstrabevilgningene dekkes av disposisjonsfondet, altså av kommunens sparepenger.