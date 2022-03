Kulturlivet og Røde Kors holder støttekonsert for Ukraina

Nå kan du hjelpe ukrainere som er rammet av krigen. Søndag stiller en rekke lokale artister opp for å spille til støtte for ofrene i Ukraina.

– Når du ser det forferdelige som skjer i Ukraina føler du deg maktesløs. Derfor tenkte vi at vi måtte gjøre noe lokalt for hjelpe dem som er på flukt, sier Torstein Olsen, leder for Kulturlogen.