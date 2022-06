Vil gjøre som Olav Thon

– Så lenge jeg har helsen i behold kommer jeg til å holde på i Storebotn.

Kårleiv Bratli er overrasket over at han har havnet på maktlisten på Askøy. Likevel forstår han at folk snakker om ham i en slik sammenheng.

– På en måte skjønner jeg at folk tenker at jeg har en del makt. Vi har fått til en vanvittig stor utvikling i Storebotn. Det er et stort område vi har fått regulert fra landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), til utbygging, sier han.

Kårleiv Bratli er en av Askøys mektigste.