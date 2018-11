Bergen kommune ber deg om å gå, sykle, ta båt, buss eller bybane

«Den kommende uken er det varslet vær som kan gi perioder med høy luftforurensing. Ved å reise miljøvennlig i finværet, hjelper du oss å unngå strakstiltak.» skriver de på kommunens nettsider.

Mandag og tirsdag er det mulighet for perioder med moderat eller høy luftforurensing ifølge Meteorologisk institutt. Det fordi det meldes sol og kaldt vær med lite vind.

Onsdag og torsdag ligger det an til mulighet for moderat eller høy luftforurensing i sterkt trafikkerte strøk.

«Ved varslet høy luftforurensing i to dager eller mer, kan det bli innført strakstiltak i Bergen. Et tiltak som vil berøre innbyggerne direkte, er da forhøyede bompenger og gratis kollektivtilbud. Om mange sammen velger å la bilen stå og begrense vedfyring, vil dette kunne forebygge at det bygger seg opp for høy forurensing.», opplyser kommunen.