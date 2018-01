Barneskole rammet av strømbrudd

I morges gikk strømmen i Erdals-området, dette rammet blant annet Erdal barneskole, som ikke fikk strømmen tilbake før ti-tiden mandag formiddag.

– Strømmen kom tilbake kvart over ti. Når vi ikke vet hvor lang tid slike strømstanser tar prøver vi å ha en såpass normal oppstart som mulig, sier Pål-Stian Pedersen, rektor ved Erdal barneskole.

Det skal ikke ha vært vanlige lys på skolen, men Pedersen er klar på at de har nok lys til å starte dagen. Internett og telefonlinjer var også nede.

– Når vi har et strømbrudd fungerer ikke skoleklokken, så vi bruker en del tid på å samle inn elevene blant annet, fortsetter Pedersen.

Stearinlys i klasserommene

Lærerne skal blant annet ha tatt med stearinlys for å lyse ekstra opp i klasserommene.

– Nødlysene har vært tent hele tiden. Disse gir grei belysning, selv om det ikke er et godt arbeidslys, forklarer Pedersen og fortsetter:

– Den største utfordringen med å miste strøm over tid er varme og ventilasjon. Da ville klasserommene bli kalde med dårlig luft, og hadde vi luftet ville det blitt enda kaldere. Hadde strømbruddet pågått lenger måtte vi tatt en ny vurdering.

Sendte ut varsel til foreldre

Skolen fikk en del henvendelser fra elever som lurte på om de kunne gå hjem.

– Vi måtte dessverre skuffe en del elever akkurat der, innrømmer Pedersen.

Strømbruddet gjorde også at alle systemene til skolen var ute. Dermed var alle elektroniske tavler og intranett nede, i tillegg til nett-tilgang og telefonlinjer.

– Lærerne måtte improvisere i morges og lage alternative opplegg i forhold til hva som var planlagt, men det gikk veldig fint. Samtidig så viser det hvor sårbar man blir når alt er elektronisk, forklarer rektoren.

På grunn av at systemene var nede fikk heller ikke foreldrene noe varsel før strømmen kom tilbake. Men mange av foreldrene skal ha vært klar over strømbruddet allerede da de leverte barna på morgenen.

– Vi har sendt ut en melding til alle foreldre om at strømmen er tilbake og at skoledagen fortsetter som normalt. På grunn av at telefonlinjene var nede er det nok mange som har prøvd å komme gjennom til oss uten hell, og det må vi bare beklage, sier Pedersen.

Barna kommer først

I tillegg til å få logistikken til å gå opp forteller Pedersen at det har vært barn som var både usikre og redde under strømbruddet.

– Vi har brukt tid på å trygge dem som var redde og forklare at det ikke er farlig. Det er viktig at vi ikke gjør slike hendelser til en stor krise. Barna kommer alltid først, påpeker rektor ved Erdal barneskole.