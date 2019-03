Budsjettdramaet: Ekstramøte i kveld

I kveld får vi trolig det endelig svaret om det blir gjeninnføring av eiendomskatt på Askøy til neste år. På kveldens ekstraordinære kommunestyremøte er både budsjett og økonomiplan igjen på sakslisten.

Øverst i denne saken kan du se Askøy kommune sin livestream fra torsdagens kommunestyremøte. Kommunestyret starter klokken 17.15 og varer frem til klokken 22.

Dersom du ønsker å bli oppdatert med de viktigste hendelsene underveis i møtet kan du klikke deg inn på vårt nyhetsstudio. Der oppdaterer vi med høydepunkter fra møtet utover kvelden.

Disse sakene står på sakslisten torsdag 7. mars:

Saker:

PS 21/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 22/19: Godkjenning av protokoll

PS 23/19: Budsjettoppfølging - Effektivisering og innsparing 2019–2022. Les mer om denne saken her.

PS 24/19: Endret økonomiplan 2019 - 2021, justert budsjett 2019. Les mer om denne saken her.

PS 25/19: Endring av selskapsvedtekter og navn for interkommunalt selskap opprettet for den lovpålagte del av havnevirksomheten i Bergensregionen. Les mer om denne saken her.

PS 26/19: Utsatt PS - Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i Olaviken. Les mer om denne saken her.

PS 27/19: Utsatt PS - Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling. Les mer om denne saken her.

PS 28/19: Utsatt PS - Organisering Frivilligsentralen i Askøy. Les mer om denne saken her.

PS 29/19: Utsatt PS - Kvalitetsmelding Barnehage 2018. Les mer om denne saken her.

PS 30/19: Utsatt PS - Handlingsplan kommunale veger 2019-2022. Les mer om denne saken her.

PS 31/19: Utsatt PS - Handlingsplan for trafikksikring 2019-2022. Les mer om denne saken her.

PS 32/19: Utsatt PS - Bosetting av flyktninger 2019. Les mer om denne saken her.

Meldinger:

RS 5/19: Særutskrift Gebyrer og betalingssatser for 2019. Les mer om meldingen her.

RS 6/19: Utsatt RS - Reviderte gebyrer og betalingssatser for 2019. Les mer om meldingen her. RS 7/19: Utsatt RS - Premisser og virkemidler for nedbemanning. Les mer om meldingen her.

RS 8/19: Utsatt RS - Stafett for livet på Ravnanger. Les mer om meldingen her.

RS 9/19: Utsatt RS - Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Les mer om meldingen her.

Forespørsler:

FO 6/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av kommunestyret. Les mer om dette her.

FO 7/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet. Les mer om dette her.

FO 8/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Budsjettilpasning. Les mer om dette her.

FO 9/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Kostra-tall. Les mer om dette her.

FO 10/19: Spørsmål rettet i kommunestyret 13.12.2018 og 07.02.2019 av Jann Atle Jensen (DEM). Les mer om dette her.