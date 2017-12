Bil køyrde av vegen: – Det er svært glatt

Like over klokka ni onsdag kveld fekk naudsentralane melding om at ein bil var køyrd av vegen på Åsebø.

– Utkøyringa skjedde like etter Åsebø sag i retning Herdla. Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til Askøyværingen.

Han fortel elles at det er svært glatte vegar på Askøy og elles i bergensregionen onsdag kveld.

– Regnet som har kome i ettermiddag har fryst til is i kveld, så det er veldig glatt akkurat no. Folk må køyra forsiktig, oppmodar Samsonsen.