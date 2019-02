Rungende uenig med Fylkesmannen: – Er han synsk?

Onsdag kom nyheten om at Fylkesmannen i Vestland har konkludert med at økonomiplanen for 2019 til 2022 er ulovlig. Budsjettet for 2019 derimot, er lovlig.

– Det er det som bør være fokuset, og det er det som er hovedsaken her. Budsjettet er lovlig! smeller det fra Roald Stenseide.

– Gud bevare meg vel

På direkte spørsmål om hva han tenker om at økonomiplanen ikke er lovlig, svarer den frittalende FrP-gruppelederen følgende:

– Det er overhodet ikke dramatisk i det hele tatt. Vi har god tid på oss til å justere økonomiplanen. Gud bevare meg vel... Vi må se på om vi kan gjøre noen justeringer slik at vi får den godkjent.

Det vedtatte budsjettet for 2019 og økonomiplanen for de kommende årene har vært gjenstand for sterk kritikk blant de styrende partier etter at det ble banket gjennom på det siste kommunestyremøtet før jul.

– Knusende likegyldig til hva Haavik mener

Etter offentliggjøringen av lovlighetskontrollen onsdag uttalte blant andre Miriam Haavik (Ap) at det er flaut at Askøy får nasjonal oppmerksomhet på grunn av en ulovlig økonomiplan.

– Hva Miriam Haavik mener er jeg totalt og knusende likegyldig til. Jeg hadde ikke foreventet noe annet fra den kanten, for å si det slik. tordner Stenseide tilbake, før han fortsetter:

– Arbeiderpartiet og posisjonen kommer nok til å prøve å få dette til å fremstå som svært dramatisk. Men det er det altså ikke.

– Du virker ikke å ta det så tungt at Fylkesmannen har konkludert med at økonomiplanen er ulovlig?

– Det første året av planen er jo godkjent. Hva som skjer de neste årene er det vel ingen som vet. Eller Fylkesmannen vet det jo tydeligvis. Er han synsk?

– Du er uenig i konklusjonen om at økonomiplanen er ulovlig?

– Ja, det er jeg, slutter Stenseide.