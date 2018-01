Hun har sett det selv flere ganger, men har aldri fått tatt bilde av bilene som kjører ulovlig på gangveien like ved bomstasjonen på Juvik.

Det fikk datteren gjort noe med i sommer da hun tok bilde av en bilist som valgte å kjøre på gangveien. Etter alle solemerker for å slippe bompengene. Det er nemlig ingen tilkjørsel til hus langs gangveien.

Redd for kollisjon med barn

– Bilen kjørte der barn går og sykler. Den kom i ganske stor fart, sier Margot Sørtun.

Hun bor selv på Kleppegrend og ser ned på Juvikflaten fra huset sitt.

Kommer det barn syklende andre veien har de ikke nubbsjans.

– Jeg er skremt over at folk gjør dette. Det skjer innimellom og er langt fra et engangstilfelle. Dette gjør de for å unngå bompenger. Det kan ikke være noen annen forklaring, sier hun.

Sørtun er spesielt opptatt av hvor farlig dette kan være for skolebarna som bruker gangveien.

– Det er ungene jeg tenker på. Kommer det barn syklende andre veien har de ikke nubbsjans. Det viktigste for meg er at det ikke skjer noen ulykker fordi folk velger å gjøre dette. Det er derfor jeg har sendt bilde til politi og kommunen også, men det kan virke som de ikke bryr seg.

Jan Erik Storebø (arkivfoto)

– For få overtredelser

Politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy, forteller at han kjenner til at folk med jevne mellomrom kjører ulovlig på gangveien på Juvik.

– Vi vet det forekommer og er enig med hun om at vi ikke har noen å miste. Dette er en straffbar handling og det er jo åpenbart at dette er gjort for å slippe bompengene, sier han.

Heggøy opplyser at politiet oppfordret kommunen om å foreta undersøkelser da de fikk henvendelsen fra Sørtun.

– Samferdsel har hatt trafikktelling på stedet. Men tilbakemeldingen var at det er veldig få overtredelser og at de ikke så det som hensiktsmessig å stenge gangveien for biler. Vi kan ikke sitte der oppe for å ha kontroller heller. Det blir for ressurskrevende.

– Kommer dere til å foreta dere noe mer i saken?

– Selv om det ikke ble gjort noe i denne omgang vil ikke det si at vi ikke kommer til å se på saken på nytt, sier han.

Samferdselssjefen: En politisak

Samferdselssjef i Askøy kommune, Bjørn Egil Olsen, forteller at kommunen foretok trafikkmålinger på gangveien en hel uke etter henvendelsen.

– Det ble kun observert lett kjøretøy en del av dagene, men det var på natten og kan være et avisbud eller noe. Ut fra målingen kunne ikke vi se behov for å gjøre tiltak.

– Hva tenker du om saken?

– Det er jo klart at det ikke er bra for trafikksikkerheten. Men jeg tenker at dette først og fremst er en politisak. Hvis politiet ikke vil gjøre noe mer nå vil ikke vi foreta oss noe. Men det kan selvfølgelig dukke opp en ny henvendelse som gjør at vi vil vurdere saken på nytt.