Disse to leder krisearbeidet

Ordfører Terje Mathiassen er tynget når han snakker med AV lørdag ettermiddag.

– Dette er en vanskelig og alvorlig situasjon. Tankene mine går til alle innbyggerne, spesielt de som er berørte, sier ordføreren.

Varaordfører Bård Espelid og kommunalsjef Torgeir Sæter har gått inn som stedfortredere, for å gi ordføreren og rådmann Eystein Venneslan et avbrekk. De har vært i krisestaben siden torsdag.

– Det har vært et intenst kjør, som har krevd sin mann og kvinne. Det tar på å stå i en krisesituasjon og mediestorm, forteller varaordføreren og legger til:

– Jeg tror det var behov for en avløsning nå.

Dermed består den nye krisestaben av Bård Espelid, Torgeir Sæter, Thomas Hetland, Bengt Sørby Borge, Tony Nyberg og Amy Bruvik Næss.

– Situasjonen i den kommunale kriseledelsen nå er at det vi vet, det skal media få vite. Vi har to møter hver dag og vil følge dette opp gjennom helgen. Vi kan ikke hvile i denne saken her, sier Espelid.