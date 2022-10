I helgen løp Eivind 37 timer: - På nest siste runde begynte jeg å hallusinere

Siden klokken to lørdag formiddag har Svellingen løpt 37 runder på 6,7 kilometer.

– Jeg hadde en opplevelse da jeg passerte et bosspann på nest siste runde. Jeg trodde det var en kollega som satt på en stol og heiet på meg. Jeg skjønte at det ikke stemte, og begynte å le for meg selv.