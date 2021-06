Optiker på hjul, og etterlengtet åpning av gründerparken

Foto: Jan Erik Storebø

Ann Christin Webermann fant nye måter å jobbe på da Norge ble rammet av korona-pandemien. Nå er hun optiker på hjul og reiser på hjemmebesøk til kundene.

– Jeg fyller bilen med utstyr når jeg skal hjem til folk. Jeg bruker det samme utstyret som optikere bruker fra et lokale, men utstyret er mindre og mer mobilt, sier Webermann.

Ann Christin Webermann må bære på mye utstyr når hun besøker kunder. Her er hun nettopp kommet tilbake fra et kundebesøk. Foto: Jan Erik Storebø

Åpnet Z-huset

Den mobile optikeren er en av flere som har etablert seg i den nye gründerparken i Storebotn næringspark, som åpnet denne uken.

Her har det vært hektiske dager i forkant, men tirsdag morgen klippet ordfører Siv Høgtun snoren i det nye Z-huset. Bygget skal være et kreativt arbeidssted for både gründere og etablerte bedrifter. I tillegg har Askøy næringsråd kontor i huset.

Ola Espeseth, medeier i Spz bil, og styremedlem i Askøy Næringsråd, trekkes frem som en sentral person i arbeidet med å realisere Z-huset.

– Dette kan være en arena for å samles, høre hva andre gjør og plukke opp ting. Det viktigste for oss er at vi nå er i gang, sier Espeseth.

Z-huset er etablert i nabobygget til Spz bil, og det er den nyopprettede stiftelsen, Bli Z, som har leid en kontoretasje. Her er Ola Espeseth, medeier i Spz bil, og styremedlem i Askøy næringsråd. Foto: Jan Erik Storebø

Tett på storbrannen

Brannmannskapene har en uforutsigbar arbeidshverdag. Etter hvert som storbrannen på Sotra utartet seg i forrige uke ble det nødvendig å kalle inn ekstra brannmannskaper fra flere kommuner.

Flere brannfolk fra Askøy brann og redning har den siste uken rykket ut for å få kontroll når brannen har blusset opp igjen, og slukket flere branner i terrenget.

Raymond Bjørsvik (til venstre) er en av flere brannmenn fra Askøy som har jobbet med å få kontroll på storbrannen på Sotra som har herjet den siste uken. Foto: Askøy brann og redning

