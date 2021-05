Har brukt to år på å utrede skoleforslag. Nå kan det bli skrotet

Ny skole på Hopastykket kan bli droppet til fordel for Frudalen.

Folk på Erdal har lenge ventet på ny skole i bygden. Malin Sture (foran) står i spissen for et opprop for å få fortgang i byggingen av nye Erdal barneskole. Hun får støtte av mange engasjerte innbyggere på Erdal. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Kommunedirektør Eystein Venneslan foreslår at alt arbeid og utredning i forbindelse med ny Erdal barneskole på Steinrusten stoppes, og anbefaler at politikerne heller går for ny skole og flerbrukshall i Frudalsrindane.

– Nå regner vi med at de kommer fort i gang med ny skole, sier Malin Sture, som står bak et opprop for ny skole i bygden.