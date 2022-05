Nå har alle elevene på Askøy hver sin datamaskin

Leverandøren ville selge Askøy-skolene eldre modeller av chromebook, men det aksepterte ikke innkjøpsansvarlig.

Nå er overgangen fra PC til chromebook i Askøy-skolen komplett.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På skolene på Askøy er det fordelt omtrent 4.500 chromebooker, en til hver elev og lærer. Før brukte skolene PCer.

En chromebook koster omtrentlig to tredeler av hva en PC koster.

– Selvfølgelig er det gunstig med lavere pris, men det er sikkerhet og funksjonalitet som er viktigst. Tilbake i 2016 ble flere maskiner ikke brukt i klasserommet, fordi de ikke fungerte som de skulle. I klasserommet vil lærerne at de digitale verktøyene skal fungere, sier systemansvarlig Kim Aarberg i Askøy kommune.

Aarberg jobber også som Google Workspace-spesialist for Online Partner, en Google-partner.

Nesten smell

Tidligere i mai skrev Bergens Tidende om hvordan skolene i Bergen må kaste over 4.000 chromebooker som ble kjøpt inn i 2018, fordi de ikke lenger mottar sikkerhetsoppdateringer.

I sommer er det kun fem maskiner som må byttes ut på grunn av sikkerhet på Askøy.

En chromebook har en garanti på åtte år. I disse åtte årene sender Google ut sikkerhetsoppdateringer til enhetene. Etterpå er den ikke lenger sikker å bruke.

– I forkant av innkjøpet holdt vi på å gå på en smell. Men vi fikk løst det med leverandøren, heldigvis, sier Aarberg.

Chromebookene i den første kjøpsavtalen var nemlig ikke de nyeste modellene.

– Dersom vi hadde godtatt den første avtalen, ville altfor mange maskiner måtte bli byttet samtidig. Da var det viktig at vi var på og ga beskjed om at vi ikke godtok den eldre modellen, men ville ha nyere, sier Aarberg.

Fem år, så bytte

Skiftet fra PC til chromebook ble fordelt over fem år, av hensyn til budsjettet for IKT-utstyr til elever og lærere. Lenge lå det på 1,6 millioner årlig, forteller Aarberg. I 2021 gjorde budsjettet et hopp til 2 millioner kroner.

Samme år oppnådde Askøy-skolen målet om at hver elev og lærer skulle ha hver sin chromebook.

– Vi skal først ha en større utskiftning av chromebooker i 2024, også igjen i 2026 og 2029, sier systemansvarlig Kim Aarberg i Askøy kommune.

– Vi planlegger å bytte ut chromebookene etter fem år, for å være føre var, sier Aarberg.

Aarberg mener at det er viktig å huske på at også PCer har en utløpsdato når det gjelder sikkerhet, og at problemet med utbytting ikke er unikt for chromebookene.

Lite slitasje

– Vi skal først ha en større utskiftning i 2024, og så igjen i 2026 og 2029, sier Aarberg.

Etter planen skiftes da 1.500 maskiner av gangen.

Ifølge Aarberg er det få maskiner som må byttes på grunn av slitasje. Chromebooken tåler mye, blant annet fall fra over én meter og vannsøl.

– Jeg jobber også på Follese skole, hvor jeg det siste året har måtte bytte fem ødelagte chromebooker av 170 totalt, sier Aarberg.