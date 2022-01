No vert det kanskje svarte trøyer i Ask og Erdal barnefotball også

I 2017 vart dei eldste fotballspelarane flytta frå Ask og Erdal til den nye samarbeidsklubben Østsiden Askøy FK. Neste veke skal dei bestemme om barnefotballen skal følge etter.

Tysdag 11. januar skal det vere ekstraordinære årsmøte i Ask Fotball og Erdal IL. Dei skal då stemme over korvidt dei to klubbane skal fortsette med barnefotball.