Guro (22) drømmer om å endre systemet – er fortsatt «fanget» i sengen

Guro Kjeilen Jakobsen (22) fikk endelig personlig assistent etter flere år med avslag og klager.

Det var etter et flåttbitt da hun var 15 år at Guro, som nå er 22 år gammel, fikk en borreliose-infeksjon. Livet snudde brutalt for den aktive jenten, som nå er fanget i sengen og avhengig av hjelp på grunn av ME-sykdommen.

Hun mener hennes kamp for å få den hjelpen hun har krav på har gjort henne sykere, og er mye av grunnen til at hun i dag er såpass dårlig.